Israël dit avoir frappé des cibles militaires syriennes en représailles à une attaque

(Belga) Israël a indiqué vendredi soir avoir frappé des cibles militaires dans le sud syrien, en représailles à des tirs de "munitions" depuis la Syrie plus tôt dans la journée.

"Des hélicoptères de combat ont frappé des cibles militaires dans le sud de la Syrie, appartenant aux forces armées syriennes (SAF). Un certain nombre de cibles ont été touchées, y compris des postes d'observation des SAF et des systèmes de renseignement installés dans des bases des SAF", a précisé un communiqué de l'armée israélienne. Ces frappes étaient une réponse à des "tirs de (....) munitions depuis la Syrie" vers le plateau du Golan, occupé par Israël depuis la Guerre des six jours en 1967. (Belga)