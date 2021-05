Israël dit avoir "neutralisé" le complexe de tunnels du Hamas à Gaza

(Belga) L'armée israélienne a déclaré jeudi avoir "neutralisé" un vaste système de tunnels creusé par des militants du Hamas dans la bande de Gaza.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que leurs avions de combat avaient détruit plus de 90 kilomètres de tunnels qui composent le réseau souterrain connu sous le nom de Metro et qui est qualifié de "ville sous la ville". L'armée israélienne a déclaré que ses attaques aériennes et ses bombardements d'artillerie se sont poursuivis durant la nuit, touchant des cibles, notamment la maison d'un commandant du Hamas à Khan Yunis, une usine d'armes et de lance-roquettes du Hamas. L'armée israélienne a déclaré que les tunnels avaient été construits sur cinq ans de temps et permettaient au Hamas, qui dirige la bande de Gaza, de déplacer des munitions, des combattants et de la nourriture dans la bande côtière. L'opération fait suite aux dénégations d'Israël et du Hamas d'informations selon lesquelles un cessez-le-feu était en négociation, malgré les pressions exercées sur les deux parties pour mettre fin aux combats. De nouvelles roquettes ont été tirées par des Palestiniens sur des villes israéliennes jeudi après minuit. Selon les FDI, quelque 4.070 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza en direction d'Israël au cours des dix derniers jours.