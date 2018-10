Israël et la Chine renforcent leurs liens

(Belga) Israël et la Chine ont signé mercredi de nouveaux accords bilatéraux notamment dans la technologie et les sciences à l'occasion de la visite en Israël du vice-président chinois Wang Qishan, a annoncé le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Les deux hommes ont participé à la quatrième réunion de la commission conjointe Chine-Israël sur la coopération et l'innovation, qui se tient alternativement dans les deux pays. "Huit accords bilatéraux ont été signés dans les domaines de la science et de la technologie, de la santé, l'agriculture (...) ainsi qu'un programme d'action de la commission pour l'innovation 2018-2021", selon le bureau du Premier ministre. En 2016, la Chine et Israël ont lancé des discussions sur un traité de libre-échange. Des accords conclus l'an dernier ont déjà facilité l'exportation de produits laitiers israéliens vers la Chine et autorisé les Chinois à venir travailler dans le secteur du BTP en Israël, selon les Affaires étrangères israéliennes. La Chine a multiplié les investissements en Israël ces dernières années, à hauteur de 25 milliards de dollars (22 milliards d'euros) selon les médias israéliens. Un groupe public chinois a ainsi pris le contrôle en 2014 de Tnuva, le principal groupe alimentaire israélien. Des entreprises chinoises ont également remporté des appels d'offres pour la gestion pendant 25 ans des deux principaux ports israéliens, Haïfa et Ashdod. "Il y a une coopération naturelle entre nos deux pays", s'est félicité M. Netanyahu, lors d'un discours tenu durant cette commission conjointe sur l'innovation. (Belga)