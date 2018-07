Israël ferme le seul point de passage de marchandises vers Gaza

Photo du point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et la bande de Gaza, prise le 14 janvier 2018SAID KHATIB

L'armée israélienne a annoncé lundi la fermeture du seul point de passage de marchandises entre Israël et la bande de Gaza, en réaction aux cerfs-volants incendiaires envoyés depuis l'enclave.

Depuis le 30 mars, les Gazaouis manifestent le long de la barrière qui sépare la bande de Gaza d'Israël pour dénoncer le blocus israélien qui dure depuis plus de dix ans et au nom du droit au retour des Palestiniens sur les terres qu'ils ont fuies ou dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948.

"En réaction aux attaques terroristes en cours menées par le Hamas qui exploite et met en danger les habitants de Gaza, le Premier ministre (Benjamin Netanyahu) et le ministre de la Défense (Avigdor Lieberman) ont décidé de fermer le passage de Kerem Shalom ce lundi", a indiqué l'armée dans un communiqué.

Tout en confirmant la fermeture immédiate du passage, M. Netanyahu a précisé au parlement qu'Israël se préparait "à prendre d'autres mesures pour lutter contre le Hamas", mouvement islamiste qui dirige l'enclave, sans fournir davantage de détails.

Les autorités israéliennes peinent à enrayer la vague d'incendies provoqués par des ballons et des cerfs-volants équipés de flammèches lancés depuis Gaza vers le territoire israélien, devenus depuis la fin mars le symbole de la mobilisation palestinienne.

"Il y a eu environ 750 incendies qui ont brûlé 26.000 dounams (2.600 hectares) en quelque 100 jours", a affirmé à l'AFP le porte-parole des pompiers israéliens.

Il a estimé "à plusieurs millions de shekels" le montant des dégâts, sans être en mesure de donner un chiffre plus précis.

La fermeture du point de passage va aggraver la situation humanitaire déjà très précaire dans la bande de Gaza, soumise à un sévère blocus israélien depuis plus de dix ans et où plus de 80% de la population est tributaire d'une aide, selon la Banque mondiale.

Le passage de Kerem Shalom restera ouvert uniquement pour les besoins humanitaires, a précisé l'armée.

Par ailleurs, la zone de pêche, qui avait été étendue depuis le mois de mai à neuf milles nautiques (17 km) de la côte de Gaza, sera de nouveau réduite à 6 milles, a ajouté l'armée.

Les accords israélo-palestiniens d'Oslo signés en 1993 prévoyaient une zone de pêche allant jusqu'à 20 milles nautiques de la côte. Mais Israël a réduit son étendue à plusieurs reprises.

Israël et le Hamas se sont livré trois guerres depuis 2008 et observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu.