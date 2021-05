Israël-Gaza: l'affrontement continue, les tractations diplomatiques s'accélèrent

L'affrontement meurtrier entre Israël et le Hamas palestinien continue de faire rage mercredi, malgré d'intenses tractations diplomatiques internationales et une première résolution déposée à l'ONU à l'initiative de la France pour tenter d’arracher un cessez-le-feu.

Dans l'enclave palestinienne, les frappes aériennes israéliennes se sont intensifiées mercredi à l'aube, visant particulièrement les secteurs de Khan Younes et de Rafah, dans le sud à la frontière avec l'Egypte, selon un correspondant de l'AFP.

Dans le sud d'Israël, la nuit a été rythmée par les sirènes d'alarme pour alerter des tirs de roquettes et les sifflements du bouclier antimissiles israélien, qui intercepte jour et nuit les tirs depuis la bande de Gaza.

Depuis le début, le 10 mai, de ce nouveau cycle de violences, au moins 219 personnes, dont 63 enfants, ont été tuées dans des raids israéliens sur la bande de Gaza selon le ministère de la Santé local. En Israël, les tirs de roquettes de Gaza ont fait 12 morts selon la police israélienne.

"Nous sommes tous terrifiés par le son des explosions, des missiles et des avions", a affirmé Randa Abou-Sultan, 45 ans, une mère de sept enfants qui a passé la nuit blottie dans une seule pièce avec sa famille. "Mon fils de quatre ans dit qu'il a peur, s'il s'endort, de nos retrouver tous morts à son réveil".

Face à la poursuite des violences qui risquent notamment de plonger Gaza dans une grave crise humanitaire, la France a déposé mardi soir un projet de résolution au Conseil de sécurité visant à pousser l'ONU "à se saisir" du dossier et ainsi mettre fin à huit jours de blocage, principalement du fait de Washington, sur l'adoption d'une simple déclaration sur le conflit.

Ce texte, "simple et court" selon des sources diplomatiques, a été déposé en coordination avec l'Egypte et la Jordanie, deux acteurs régionaux et pays voisins d'Israël et des territoires palestiniens.

Outre un appel à l'arrêt des tirs et au "moment venu d'un cessez-le-feu" selon l'Elysée, la résolution française demanderait "d'accorder un accès humanitaire pour les gens qui en ont besoin", a expliqué à l'AFP un diplomate sous couvert d'anonymat.

- Crise humanitaire -

A Gaza, enclave densément peuplée de deux millions d'habitants sous strict blocus israélien depuis 15 ans, le risque d'une crise humanitaire s'ajoute à la crise sécuritaire.

Quelque 72.000 personnes y ont été déplacées et 2.500 ont perdu leur maison dans les bombardements, selon l'ONU.

L'armée israélienne dit avoir ciblé dans ses derniers raids ce qu'elle appelle "le métro" --des tunnels souterrains permettant selon Israël au mouvement islamiste de faire circuler ses munitions-- ainsi que des maisons de commandants du Hamas.

Un journaliste travaillant pour la radio Al Aqsa, affiliée au Hamas, a été tué dans un bombardement sur son domicile dans le nord de la bande de Gaza, ont rapporté les autorités locales. Il s'agit du premier journaliste tué depuis le début de cette nouvelle flambée de violence, la plus meurtrière depuis 2014, entre Israël et le Hamas.

- "Années en arrière" -

En coulisse, une médiation menée par l'Egypte, interlocuteur traditionnel à la fois de l'Etat hébreu et du Hamas, n'avait mercredi matin abouti à aucune avancée concrète, ont confirmé à l'AFP des sources diplomatiques égyptiennes.

Israël se félicitait encore mardi des "coups" portés au Hamas, qui selon le Premier ministre israélien a été "ramené de nombreuses années en arrière".

Benjamin Netanyahu s'exprimait depuis une base aérienne du sud d'Israël, assurant que l'offensive se poursuivrait "le temps qu'il faudra pour ramener la tranquillité aux citoyens d'Israël".

En neuf jours, 3.750 roquettes ont été tirées de Gaza dont environ 90% ont été interceptées par le système de défense anti-aérien israélien, selon l'armée.

En Cisjordanie, le soulèvement simultané des jeunes Palestiniens contre l'occupation israélienne, l'un des plus violents en une dizaine d'années, a fait 24 morts depuis le 10 mai.

"Je suis de près ce qu'il se passe à Jérusalem, à Gaza (...), le problème fondamental, c'est l'occupation", assure depuis le camp de réfugiés palestinien de Jénine un jeune manifestant, Achraf Ahmed, 17 ans, qui voit dans ce soulèvement "le début de la troisième intifada".

Ce nouveau cycle de violences a éclaté le 10 mai après le tir d'un barrage de roquettes du Hamas sur Israël en solidarité avec les centaines de manifestants palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est.

A l'origine de ces heurts, la menace d'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons israéliens dans un quartier de Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans.

La dernière grande confrontation entre Israël et le Hamas remontait à l'été 2014. Le conflit de 51 jours avait ravagé la bande de Gaza et fait au moins 2.251 morts côté palestinien, pour la plupart des civils, et 74 côté israélien, quasiment tous des soldats.