Israël: la sécurité intérieure (Shin Beth) va collecter des données sur les citoyens

Le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, qui avait proposé cette mesure samedi, a déclaré lundi soir qu'il ferait approuver des "règles d'urgence qui permettront l'usage de technologies numériques dans la guerre contre le coronavirus", après qu'une commission parlementaire n'a pas donné son feu vert mais reporté son vote sur la question. Le gouvernement a "autorisé le Shin Beth à mettre ses technologies de pointe au service de l'effort national", a rapporté mardi le service de sécurité intérieure dans un communiqué. Cette mesure est à effet "immédiat", a précisé à l'AFP un porte-parole du Shin Beth. Selon des précisions de la mesure ayant fuité dans la presse israélienne, la police pourra obtenir, sans autorisation de justice, la localisation des porteurs du coronavirus et des personnes en quarantaine via les opérateurs téléphoniques. Le Shin Beth pourra utiliser la localisation des malades sur une période de 14 jours ayant précédé leur diagnostic afin d'"identifier leurs trajets et les personnes avec qui elles sont entrées en contact", selon ces détails. D'après un dernier bilan du ministère de la Santé israélien, 304 personnes ont été contaminées et des dizaines de milliers d'autres sont confinées. Le service de sécurité a été contacté par le ministère de la Santé pour aider à localiser les porteurs du virus "après qu'il a été constaté que les autres autorités ne disposaient pas des technologies nécessaires", a indiqué son chef Nadav Argaman. "Le Shin Beth sait que cette mission dépasse ses activités antiterroristes habituelles, donc la demande a été étudiée avec le procureur général et approuvé par lui", a-t-il ajouté dans le communiqué, précisant que des mécanismes de surveillance avaient été mis en place. Le bureau de M. Netanyahu a refusé de préciser quelles techniques de surveillance allaient être utilisées. Les données seront transmises au ministère de la Santé et ne seront pas sauvegardées par le Shin Beth, a affirmé M. Argaman. "Il n'y aura pas d'intrusion massive dans les téléphones et il n'y aura pas de cyberattaques", avait assuré lundi à l'AFP un responsable sécuritaire. M. Netanyahu, à la tête d'un gouvernement de transition depuis un an, avait proposé cette mesure quelques jours avant que son rival Benny Gantz ne soit désigné pour former une nouvelle équipe ministérielle.