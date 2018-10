Israël lance des raids aériens contre Gaza en riposte à des tirs de roquettes

L'aviation israélienne a mené mercredi une série de raids contre le mouvement islamiste Hamas à Gaza, en réponse aux premiers tirs de roquettes depuis des semaines en provenance du territoire palestinien, sur fond de tensions grandissantes.

Ces actes d'hostilité qui ont fait un mort et trois blessés palestiniens ravivent les craintes d'une nouvelle confrontation entre Israël et les groupes armés à Gaza, dont le Hamas, qui dirige sans partage l'étroite langue de terre recluse et éprouvée, coincée entre l'Etat hébreu, l'Egypte et la Méditerranée.

L'évolution de la situation pourrait dépendre de la paternité des tirs de roquettes. Le Hamas et son principal allié, le Jihad islamique, ont nié toute implication, laissant entendre que des éléments incontrôlés seraient responsables. Israël a redit tenir le Hamas pour responsable de tout ce qui se passe dans le territoire sous sa coupe.

Dans la nuit, deux roquettes de moyenne portée ont été tirées de Gaza, atteignant Beersheva (sud d'Israël) pour l'une, retombant au large de l'agglomération de Tel-Aviv (centre) pour la seconde.

A Beersheva, la maison d'une famille de trois enfants a essuyé de gros dégâts. La mère des enfants leur a sauvé la vie en les réveillant pour se précipiter vers un abri, a dit l'armée.

Motif d'alarme pour les autorités israéliennes: dans les deux cas, les roquettes ont atteint à des dizaines de kilomètres, alors que les débordements gazaouis n'avaient essentiellement concerné ces derniers mois que les abords immédiats de l'enclave.

Israël a riposté. Ses avions et probablement ses drones ont frappé une vingtaine d'objectifs militaires, parmi lesquels un tunnel offensif et une fabrique d'armes, selon l'armée.

- Passages fermés -

L'armée a aussi diffusé la vidéo d'un groupe d'hommes semblant préparer le lancement d'une roquette puis l'un d'eux disparaître dans une déflagration, probablement une frappe israélienne ciblée.

C'est vraisemblablement le même homme, Naji al-Zaanen, 25 ans, dont les autorités gazaouies ont annoncé la mort, sans précision sur les circonstances.

Renforçant davantage l'enfermement du territoire qui ne dispose que d'une autre voie de sortie, vers l'Egypte, Israël a fermé pour une durée non précisée ses deux points de passage avec Gaza.

Il a aussi réduit de six à trois milles nautiques la zone de pêche au-delà de laquelle les pêcheurs gazaouis sont interdits et s'exposent aux tirs de la marine israélienne.

On ignore qui, à Gaza, a tiré. Dans un communiqué conjoint avec des groupes armés alliés, le Hamas a condamné les tirs de roquettes et rejeté "toutes les tentatives irresponsables" qui viseraient à affaiblir les efforts égyptiens et onusiens en vue d'une trêve pérenne.

"Le Hamas porte l'entière responsabilité", a répondu un porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus. De tous les groupes armés présents à Gaza, seuls le Hamas et le Jihad disposent de roquettes comme celles lancées dans la nuit, a-t-il dit, sans catégoriquement exclure l'intervention d’éléments incontrôlés au sein du Hamas.

- "Coup sévère" -

L'autorité du Hamas a aussi été contestée par le passé par des groupes salafistes.

"La situation est potentiellement dangereuse, aussi l'armée israélienne est-elle en état de préparation élevé", a dit le lieutenant-colonel.

Ces hostilités augurent mal de l'issue des efforts menés depuis plusieurs semaines par l'Egypte et l'ONU en vue d'une trêve durable.

Une nouvelle médiation égyptienne est en cours cette semaine.

Mais certains responsables israéliens et gazaouis ont fait assaut d'intransigeance ces derniers jours. Le Hamas veut voir lever le blocus israélien qui étouffe depuis plus de 10 ans Gaza, minée par les guerres, la pauvreté, les pénuries et le chômage. Israël justifie le blocus par la nécessité de contenir le Hamas, son ennemi.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman exige un retour au calme le long de la frontière et dit ne pas croire un arrangement possible. Il a affirmé mardi la nécessité de porter un "coup sévère" au Hamas.

Israël et le Hamas ainsi que ses alliés se sont livré trois guerres depuis 2008 et observent un cessez-le-feu régulièrement remis en cause depuis le conflit de 2014.

Depuis le 30 mars, Gaza est le théâtre d'une vaste mobilisation contre le blocus. Les manifestants réclament aussi le droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fuies à la création d'Israël en 1948.

Souvent violentes, les manifestations ont lieu près de la barrière frontalière lourdement gardée. De plus, les groupes armés palestiniens et l'armée israélienne ont échangé ces derniers mois des tirs de roquettes, d'obus et de missiles.

Au moins 207 Palestiniens ont été tués depuis le 30 mars. Un soldat israélien a trouvé la mort.