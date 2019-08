Israël: le chef présumé d'un réseau de vente de drogue extradé depuis l'Ukraine

Un Israélo-Américain soupçonné d'être à la tête d'un vaste réseau de vente de drogue en ligne a comparu dimanche devant un tribunal israélien après son extradition d'Ukraine, a annoncé la police israélienne.

La détention provisoire d'Amos Dov Silver, accusé d'avoir fondé le groupe en ligne israélien Telegrass, jeu de mot entre l'application de messagerie cryptée Telegram et le terme anglais "grass", utilisé pour désigner le cannabis, a été prolongée jusqu'au 29 août, selon le porte-parole de la police.

Amos Dov Silver avait été arrêté en Ukraine en mars pour avoir monté, via Telegrass, un réseau de vente en ligne de drogue dont les recettes totalisent "des centaines de millions de shekels", soit des dizaines de millions d'euros, selon la police.

Il devait être extradé vendredi mais alors qu'il devait s'envoler depuis l'aéroport de Kiev vers son pays, il a réussi à prendre la fuite. Il a été retrouvé samedi à près de 200 kilomètres au sud de Kiev puis a été extradé vers Israël.

Fondé en 2017, le réseau Telegrass a été lancé dans un premier temps en Israël. M. Silver assurait alors que sa motivation consistait non pas dans l'argent, mais dans la légalisation de l'usage du cannabis en Israël.

Sur son smartphone, il suffisait de quelques clics pour découvrir des vendeurs postant des photos de leur produit. Les acheteurs envoyaient aux vendeurs un message, qui s'effaçait ensuite de lui-même, pour fixer un rendez-vous et ainsi acheter du cannabis à moindre risque.

Israël a donné cette année son feu vert à l'exportation de cannabis médical et la législation sur la consommation vient d'être assouplie, mais la vente de marijuana reste une infraction pénale.

Selon la police israélienne, l'homme arrêté en Ukraine et ses complices présumés vendaient non seulement de la marijuana, mais également de l'ecstasy, du LSD, de la cocaïne et d'autres types de drogues.

Selon l'Autorité de lutte contre la drogue, 27% des Israéliens fument au moins une fois par an du cannabis, mais ce pourcentage grimpe à 41% chez les 18-25 ans.