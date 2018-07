Israël libère deux Italiens ayant peint un portrait géant d'Ahed Tamimi

(Belga) La police israélienne a libéré dimanche deux Italiens arrêtés après avoir peint sur le mur de séparation israélien en Cisjordanie occupée un portrait géant de l'adolescente palestinienne Ahed Tamimi, libérée le même jour, selon des sources officielles israélienne et italienne.

"Les deux Italiens soupçonnés d'avoir abîmé et vandalisé la clôture de sécurité (le mur de séparation) dans le secteur de Bethléem" ont été libérés, a annoncé la police israélienne dans un communiqué, sans préciser leur identité. "Mais leur visa de séjour a été annulé et ils devront quitter Israël dans les 72 heures. Dans le cas où ils n'obtempéreraient pas, ils seront expulsés", a-t-elle prévenu. Le Palestinien qui les accompagnait a lui aussi été libéré en raison de sa "faible implication" dans les faits reprochés aux deux Italiens, a-t-on ajouté de même source. Le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Enzo Moavero Milanesi, a lui aussi annoncé dimanche soir dans un communiqué avoir "appris avec soulagement" que "les deux ressortissants italiens arrêtés en Israël pourraient rapidement rentrer en Italie". Haute de près de quatre mètres, la fresque représente le désormais célèbre visage de la jeune Palestinienne de 17 ans, qui a purgé huit mois de prison pour avoir giflé des soldats israéliens dans la cour de la maison familiale. La jeune fille et sa mère ont été libérées dimanche. (Belga)