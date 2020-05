Israël: Netanyahu dit se présenter la "tête haute" à son procès pour corruption

(Belga) Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit se présenter la "tête haute" à l'ouverture dimanche de son procès pour corruption à Jérusalem, dénonçant des accusations "ridicules" contre lui.

"Je me présente à vous le dos droit et la tête haute", a déclaré M. Netanyahu lors d'une allocution à son entrée à la cour de Jérusalem dans laquelle il a dénoncé des charges "ridicules" de corruption, abus de confiance et malversation qui pèsent contre lui. M. Netanyahu, 70 ans, est inculpé dans trois affaires différentes dont l'une, particulièrement sensible, impliquerait des faveurs financières à l'égard d'un PDG d'une société de télécoms en échange d'une couverture favorable d'un des médias de son groupe. "J'ai demandé à ce que tout soit diffusé en direct afin que le public puisse tout entendre (directement) et non via le filtre des journalistes (à la solde) du procureur général", a-t-il ajouté accusant ainsi une partie de la presse israélienne de partialité dans cette affaire. Peu avant l'ouverture de son procès, Benjamin Netanyahu a présidé la première réunion de cabinet du gouvernement nouvellement formé, en compagnie du ministre de la Défense, Benny Gantz.