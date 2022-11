Israël: Netanyahu recevra dimanche le mandat pour former un gouvernement

(Belga) L'ex-Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, vainqueur des élections législatives du 1er novembre, recevra officiellement dimanche le mandat pour former un nouveau gouvernement, a annoncé vendredi la présidence israélienne.

"Le président de l'Etat Isaac Herzog a terminé aujourd'hui les rencontres avec les représentants des partis élus à la Knesset (le Parlement, NDLR)", a indiqué la présidence dans un communiqué. Une majorité de députés, 64, ont recommandé au président d'accorder à M. Netanyahu le mandat de former un gouvernement, tandis que 28 députés ont recommandé son rival, le centriste Yaïr Lapid, et 28 se sont abstenus. En conséquence, M. Netanyahu sera convoqué dimanche à la présidence "pour qu'il accepte la tâche de former le gouvernement". Il aura 28 jours pour mettre sur pied son équipe ministérielle, avec un supplément de 14 jours si nécessaire. Le bloc de droite de M. Netanyahu et ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite est arrivé majoritaire aux législatives (64 sièges sur 120), devant le camp mené par Yaïr Lapid (54 sièges). Ce scrutin était le cinquième en trois ans et demi dans un pays divisé politiquement qui peine à accoucher de coalitions ou les maintenir. Le cabinet que formera M. Netanyahu, déjà à la tête du gouvernement de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021, pourrait être le plus à droite de l'histoire du pays. (Belga)