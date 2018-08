Israël rouvrira mercredi un terminal vers Gaza si le calme persiste

(Belga) Israël rouvrira totalement mercredi le seul terminal de transit des marchandises vers la bande de Gaza si le calme observé ces derniers jours après des mois de tensions persiste, a indiqué mardi le ministre de la Défense Avigdor Lieberman.

"Il a été décidé que si le calme régnant à la frontière avec Gaza est maintenu jusqu'à demain (mercredi) matin, le terminal de Kerem Shalom rouvrira à 09H00 (08H00 HB)" et la zone de pêche au large de Gaza sera de nouveau étendue après avoir été restreinte, a-t-il déclaré. Kerem Shalom est le seul point de passage pour les marchandises entre Israël et la bande de Gaza, soumise depuis plus de dix ans à un rigoureux blocus israélien destiné à contenir le Hamas, le mouvement islamiste palestinien qui dirige le territoire. La seule autre frontière, avec l'Egypte, est restée fermée quasiment en permanence depuis des années, bien qu'elle ait rouvert il y a quelques semaines. Kerem Shalom est donc vital pour l'acheminement de biens vers Gaza et pour les exportations limitées en provenance du territoire. Depuis le 9 juillet, Israël bloque le passage de la plupart des marchandises à Kerem Shalom, y compris par intermittence les livraisons de carburant, essentielles dans l'enclave, en raison des tensions avivées à la frontière. Les aliments et les médicaments ont cependant continué à entrer dans Gaza. Israël a aussi réduit à trois milles nautiques la zone de pêche au large des côtes de Gaza. Cette limite sera ramenée à neuf milles si le calme persiste, a dit le ministre israélien. Les tensions n'ont cessé de croître avec Israël dans et autour de la bande de Gaza depuis le début, le 30 mars, d'une mobilisation contre le blocus israélien, mais aussi pour le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés ou ont fui leur terre à la création d'Israël en 1948. Au moins 169 Gazaouis ont été tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars. Pour la première fois depuis 2014, un soldat israélien a été tué, le 20 juillet. La bande de Gaza et ses pourtours israéliens ont connu jeudi l'une des plus graves confrontations depuis la guerre de 2014, Israël frappant plus de 150 sites militaires du Hamas en représailles à un barrage de tirs de roquettes et d'obus de mortier. Une fragile trêve a été instaurée jeudi soir par l'entremise de l'Egypte et de l'ONU, selon une source proche des négociations. Israël veut aussi voir cesser l'envoi à partir de Gaza de cerfs-volants incendiaires qui ont mis le feu à de vastes étendues sur son territoire. (Belga)