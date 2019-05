Israël touché par une vague d'incendies

Des incendies ont détruit jeudi des dizaines d'habitations dans le centre d'Israël, et l'état d'alerte demeurait élevé vendredi en raison d'une canicule frappant l'ensemble du territoire.

Il restait vendredi quelques petits foyers après que le gros des incendies eut été éteint la veille. Plusieurs routes étaient encore fermées à la circulation et la police a demandé la plus grande vigilance aux citoyens.

Selon les services des pompiers, entre 35 et 42 habitations ont été détruites jeudi à cause du feu. Des familles ont dû être évacuées et aucun blessé n'a été signalé dans les divers incendies, selon la police.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a tenu une réunion de crise vendredi matin, a salué les efforts des pompiers et des forces de sécurité dans la lutte contre les incendies.

Il a en outre remercié plusieurs pays qui ont envoyé des avions pour aider à venir à bout du feu.

"Nous avons reçu pour le moment de l'aide de la Grèce, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre et de l'Egypte et nous sommes reconnaissants envers tous ces pays", a affirmé le Premier ministre, selon un communiqué de son bureau.

M. Netanyahu s'est par ailleurs engagé à renforcer les capacités de lutte contre les incendies en Israël.

En 2016, une série d'incendies exceptionnels avait provoqué de très importants dégâts en Israël et en Cisjordanie occupée.

Plus de 13.000 hectares boisés étaient partis en fumée, selon l'Autorité israélienne de la Nature et des Parcs.