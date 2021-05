Israël: un homme ouvre le feu sur des Juifs à Lod

(Belga) Un homme a ouvert le feu à l'arme semi-automatique jeudi soir sur un groupe de Juifs, blessant une personne, dans la ville israélienne de Lod, théâtre ces derniers jours de violents affrontements, selon un témoin et la police.

Selon un témoin contacté par l'AFP, un groupe de Juifs armés patrouillaient un secteur tendu de cette ville située en périphérie de la métropole Tel-Aviv lorsqu'un homme a ouvert le feu à l'arme semi-automatique blessant à la jambe une personne. "Dans la ville de Lod il y a eu des tirs en direction d'un groupe de Juifs. Il y a eu un blessé, la police cherche des suspects", a confirmé un porte-parole de la police israélienne, Micky Rosenfeld. Plus tôt cette semaine, un Arabe Israélien, Moussa Hassouna, a été tué dans un tir lors d'une confrontation entre des juifs nationalistes et de jeunes arabes dans cette ville mixte du centre d'Israël. Puis au moins une synagogue a été attaquée, en partie détruite et des voitures incendiées poussant les autorités à y décréter "l'état d'urgence" et y imposer un couvre-feu à partir de 20H00. Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz avait ordonné plus tôt jeudi des renforts "massifs" pour les forces de sécurité dans les villes mixtes israéliennes, où vivent juifs et arabes, théâtres de violences de ces derniers jours. Ces violences ont éclaté après le début lundi des hostilités entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. Les villes mixtes du nord du pays ont également été le théâtre de violences, notamment à Saint-Jean d'Acre. (Belga)