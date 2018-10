Israël: un proche du Premier ministre Netanyahu perd les élections locales à Jérusalem

(Belga) Ze'ev Elkin, soutenu par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans les élections locales à Jérusalem, a admis sa défaite mercredi. Un second tour entre un candidat laïc et un militant politique vétérant allié avec les ultra-orthodoxes de la ville sera organisé.

Ze'ev Elkin, l'actuel ministre aux affaires de Jérusalem, ne sera pas maire de sa ville. Il était pourtant considéré par beaucoup comme favori pour remporter la course après les soutiens de M. Netanyahu et du maire de Jérusalem de longue date, Nir Barkat, qui quitte son poste pour se présenter au parlement. Aucun candidat n'a obtenu 40% des voix. L'activiste et membre du conseil communal Moshe Leon fera ainsi face dans un second tour à Ofer Berkovitch, candidat laïc. La majorité des résidents palestiniens de la ville, qui représentent plus d'un tiers de la population, boycottent généralement ces élections. Celles-ci se tiennent tous les cinq ans et représentent un important baromètre sur la popularité des forces politiques israéliennes. (Belga)