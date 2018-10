Israël: une étudiante américaine menacée d'expulsion devant la Cour suprême

Und étudiante américaine Lara Alqasem (C) arrive à une session de la Cour suprême à Jérusalem, qui doit examiner son appel contre l'interdiction d'entrer en Israël, le 17 octobre 2018Menahem KAHANA

Une étudiante américaine interdite d'entrée en Israël pour son soutien supposé à une campagne de boycott de l'Etat hébreu s'est présentée mercredi devant la Cour suprême à Jérusalem qui étudie son appel contre cette mesure, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'appel de Lara Alqasem, 22 ans, à la plus haute instance judiciaire israélienne, a été présenté dimanche le jour où l'étudiante, détenue depuis 15 jours, devait être expulsée du centre d'immigration de l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv.

Son cas est l'un des plus médiatisés de refus d'accès au territoire israélien en vertu d'une loi controversée adoptée en 2017 qui permet d'interdire l'entrée aux partisans du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) appelant au boycott économique, culturel ou scientifique d'Israël pour protester contre l'occupation des territoires palestiniens.

"Nous demandons à la Cour suprême de statuer de façon non équivoque qu'une personne ne peut pas se voir interdire l'entrée en Israël sur la base de ses positions politiques", a affirmé l'une des avocates de l'étudiante, Me Leora Bechor, dans un communiqué.

Vendredi, un tribunal de Tel-Aviv avait rejeté l'appel en première instance présenté par la jeune femme contre son interdiction initiale d'entrer sur le territoire israélien.

Après sa contestation de ce jugement, la Cour suprême a ordonné dans un communiqué la suspension de son refoulement, en attendant l'examen de l'appel.

Lara Alqasem a été stoppée le 2 octobre à son arrivée à l'aéroport et empêchée d'entrer en Israël. Elle venait pour étudier à l'Université hébraïque de Jérusalem pendant un an en vue d'un master en droits de l'Homme, et disposait d'un visa à cette fin.

Elle a décidé d'attaquer en justice l'interdiction d'entrée en Israël plutôt que de retourner aux Etats-Unis.

Lara Alqasem avait présidé en 2017 au cours de ses études en Floride (sud-est des Etats-Unis) une branche de Students for Justice in Palestine, une organisation menant des campagnes de boycott contre Israël. Mais elle a dit avoir quitté ensuite le mouvement, selon les arrêts du tribunal de Tel-Aviv.