Israël va reprendre mercredi les livraisons de fioul à Gaza

(Belga) Israël va reprendre mercredi les livraisons de fioul à la bande de Gaza, interrompues le 12 octobre à la suite de violences meurtrières à la frontière entre cette enclave et Israël, a annoncé mardi le ministère de la Défense.

"En accord avec les recommandations des organes de sécurité, il a été décidé de reprendre l'approvisionnement en +fioul qatarien+", affirme le ministère dans un communiqué. Dimanche, le ministre de la Défense israélien avait ordonné la réouverture du point de passage pour les personnes et celui pour les marchandises avec la bande de Gaza, fermés pendant quatre jours à la suite d'un tir de roquette depuis l'enclave palestinienne, soumise à un strict blocus israélien depuis plus de dix ans. Cette décision découlait de "l'atténuation des événements violents à Gaza lors du week-end et des efforts du Hamas (au pouvoir dans ce territoire palestinien) pour freiner" les manifestants, avait alors expliqué le ministre. Les livraisons de fioul à Gaza, fruit de l'accord conclu sous les auspices de l'ONU. Le carburant livré par le Qatar doit renforcer la production de la centrale électrique de l'enclave et permettre ainsi l'augmentation du ravitaillement en électricité des Gazaouis, qui reçoivent actuellement environ quatre heures de courant par jour. (Belga)