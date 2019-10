Italie: 2,7 millions d'euros découverts dans des bagages à l'aéroport de Rome-Fiumicino

Trois citoyens chinois qui étaient sur le point de quitter l'Italie pour Hong Kong ont été interpellés à l'aéroport de Rome-Fiumicino avec environ 2,7 millions d'euros en espèces dans leurs bagages, a indiqué samedi la police financière italienne.

Les policiers et douaniers du principal aéroport romain ont noté "les fréquents voyages, rapprochés dans le temps" des trois Chinois qui ont été interpellés peu avant d'entrer dans l'avion et non pas su fournir d'explications crédibles, précise un communiqué.



Les forces de l'ordre ont alors décidé d'effectuer des "contrôles plus approfondis" et ont fait débarquer de la soute de l'avion les valises des trois hommes. Les policiers ont ainsi découvert trois paquets de billets pour un montant d'environ 2,7 millions d'euros.



L'argent a été placé sous séquestre, les autorités enquêtant également sur un possible aspect pénal de l'affaire, recyclage d'argent et sa provenance, outre l'aspect administratif, exportation illégale de sommes dépassant un certain seuil.



Depuis le début de l'année, les forces de l'ordre ont saisi environ 10 millions d'euros non déclarés à l'aéroport de Fiumicino, ajoute le communiqué.