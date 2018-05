Italie: démantèlement de deux cellules d'islamistes présumés

(Belga) Les autorités italiennes ont annoncé jeudi le démantèlement de deux cellules d'islamistes présumés qui recyclaient de l'argent et pour certains d'entre eux finançaient des groupes terroristes en Syrie.

Quatorze personnes sont visées par des mandats d'arrêt et 20 perquisitions sont en cours, précise un communiqué conjoint des autorités judiciaires et de police de Brescia (nord) et de Cagliari, en Sardaigne. La première cellule était composée de dix Syriens accusés d'"association de malfaiteurs transnationale" dont l'objectif serait d'effectuer de manière "abusive" des services de paiement dans divers pays de l'UE, la Suède, l'Italie et la Hongrie, ainsi qu'en Turquie. "Deux d'entre eux sont également accusés de financement du terrorisme", précise le communiqué. L'autre groupe, démantelé en Sardaigne, était composé de "quatre militants d'origines syrienne et marocaine accusés de faire partie d'une cellule de soutien à l'organisation Jabhat al Nusra", le Front al-Nosra, ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie. Ils sont accusés d'"association (de malfaiteurs, ndlr) à des fins de terrorisme, de financement du terrorisme" et d'opérations financières illicites, précise le communiqué. L'Italie a jusqu'à présent démantelé plusieurs cellules de ce genre, essentiellement de type logistique, cherchant à recruter ou financer des membres de groupes islamistes présents au Proche et Moyen Orient. (Belga)