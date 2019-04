Ivanka Trump a refusé de devenir la directrice de la Banque mondiale

Ivanka Trump, fille et conseillère spéciale du président américain, a annoncé mercredi en Côte d'Ivoire une aide de deux millions de dollars pour les caisses d'épargne de femmes dans le secteur du cacao, ont rapporté des journalistes de l'AFP.

Mme Trump a fait cette annonce lors de la visite d'une ferme cacaoyère à Adzopé, à 100 kilomètres au nord d'Abidjan, avant de participer au premier "sommet ouest-africain sur l'entrepreneuriat féminin" dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao.



"Quand on aide les femmes à être indépendantes financièrement, elles peuvent aider leur famille, leur communauté, et participer à la prospérité de leur pays", a déclaré Ivanka Trump.



Accueillie par des femmes dansant au son des percussions, Mme Trump, vêtue d'une robe blanche à manches courtes, de chaussures assorties et d'un foulard grenat, a esquissé quelques pas de danse avec ses hôtes, apparemment ravie.



Les deux millions de dollars promis permettront de "créer 300 caisses d'épargne" solidaires pour les femmes dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire, et permettront aussi à "500 caisses déjà existantes d'avoir accès au marché financier", a-t-elle affirmé, accompagnée de l'administrateur de l'USAID (l'agence américaine d'aide au développement) Mark Green.



Il s'agit du "renouvellement d'un partenariat public-privé par l'intermédiaire de l'Initiative mondiale pour le développent et la prospérité des femmes (W-GDP), un programme géré par l'USAID, et de la World Cocoa Foundation (Fondation mondiale pour le Cacao, qui regroupe les géants mondiaux du cacao et du chocolat), a précisé l'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire dans un communiqué.



Le programme américain W-GDP, mis en place en février 2019, vise à aider à l'autonomisation économique de 50 millions de femmes dans le monde d'ici 2025.



Mme Trump achevait mercredi un séjour de deux jours en Côte d'Ivoire, où elle a rencontré le vice-président Daniel Kablan Duncan, après avoir passé deux jours en Ethiopie, pour promouvoir le programme W-GDP.

Lors de cette visite, Ivanka a confirmé que son père avait pensé à elle pour devenir la directrice de la Banque mondiale. Une offre qu'elle a déclinée.