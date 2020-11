J-1 avant la présidentielle américaine: Trump et Biden dans la dernière ligne droite de la campagne

Donald Trump est arrivé, sans masque, face à une foule agitée. Hier, le président américain prenait la parole lors de son dernier meeting de la journée, dans l’un des Etats-clés : la Floride.

"Dans deux jours, nous allons gagner mon état d'origine, la Floride, nous allons gagner 4 ans de plus à la Maison Blanche", a lancé Trump.

Toute la journée, il a enchaîné les meetings : 5 au total dans 5 Etats-clés. Et il garde le rythme. L’objectif est de rattraper son retard dans les sondages, qui pour l’instant le donne perdant. Il multiplie les attaques contre Joe Biden. Un adversaire accusé de vouloir enfermer le pays à cause du Covid. "Actuellement, Biden veut une fermeture nationale cruelle et sans cœur", a avancé Donald Trump.

Pour battre le virus, nous devons d’abord battre Donald Trump (...) C’est lui le virus

Le démocrate, Joe Biden, s’est concentré lui sur la Pennsylvanie pour faire basculer cet autre Etat-clé. En 2016, Donald Trump l'avait remporté, avec une avance de seulement 44 000 voix.

"Pour battre le virus, nous devons d’abord battre Donald Trump (...) C’est lui le virus", a rétorqué Joe Biden. Le candidat démocrate surfe sur la pandémie pour convaincre dans la dernière ligne droite. A un jour de la présidentielle, près de 90 millions d’électeurs ont déjà voté.

