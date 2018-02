Jackpot pour le Chat Grincheux qui gagne 710.000 dollars au tribunal

C'est l'un des chats les plus célèbres du monde et surtout de la toile grâce à sa moue perpétuellement boudeuse. Tardar Sauce, alias Grumpy Cat, (le Chat Grincheux), s'est fâché tout rouge lorsqu'une entreprise de café a placardé son minois pas content sur des produits non autorisés.



La propriétaire de la chatte, Tabatha Bundesen, qui vit en Arizona (sud des Etats-Unis) a obtenu 710.001 dollars de dommages et intérêts de la part d'un jury dans un tribunal fédéral californien pour violation de contrat de droit à l'image, d'après un document obtenu par l'AFP mercredi.



"Nous avions demandé au jury le montant qu'ils estimaient juste. Ils sont parvenus à la bonne conclusion", a commenté l'avocat de Mme Bundesen, David Jonelis, interrogé par l'AFP.



Il a souligné notamment que la société de café Grenade Beverage avait signé un contrat pour utiliser l'image de Grumpy Cat sur un café glacé intitulé Grumppuccino et qu'ils l'ont utilisée sur du café moulu.



C'est "la première fois qu'un +mème internet+ remporte une victoire" au tribunal, a estimé M. Jonelis.



Une plainte déposée le 11 décembre 2015 soutenait que "le comportement méprisable des accusés a vraiment donné au chat grincheux et ses propriétaires une raison d'être vraiment fâchés".



Grenade Beverage était accusé d'avoir outrepassé un contrat d'utilisation limitée de l'image de Grumpy Cat et de sa marque datant de 2013 "en commercialisant des produits Grumpy Cat non autorisés de façon répétée".



L'image de cette chatte à l'air jamais content --mais très gentille assure sa propriétaire-- a rapporté des millions de dollars depuis la publication de ses premières photos sur la toile début 2012.



La féline aux grands yeux bleus est apparue dans de nombreuses émissions de télévision, en couverture du Wall Street Journal ou du magazine New York, et même à Broadway dans une représentation de la comédie musicale mythique "Cats". Son image décore des livres d'enfants, des cartes de voeux, des T-Shirts, peluches, entre autres produits dérivés.



Et...elle a son effigie en cire au musée Madame Tussaud de Washington.