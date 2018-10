Jamal Khashoggi: Amnesty presse l'AC Milan et la Juventus de boycotter un match en Arabie saoudite

(Belga) Amnesty International a demandé samedi à la Juventus et à l'AC Milan de boycotter la Super Coupe d'Italie qui doit se tenir en Arabie Saoudite en janvier 2019, à la suite de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

"Même avant l'effroyable meurtre de Jamal Khashoggi, l'Arabie Saoudite présentait un épouvantable bilan à propos des droits de l'homme", a déclaré Allan Hogarth, responsable de la section politique d'Amnesty International au Royaume-Uni. "Les grands clubs comme la Juventus et l'AC Milan doivent comprendre que leur participation à des événements sportifs dans ce pays pourrait être considérée comme une caution sportive", a-t-il expliqué. "Nous recommandons à ces clubs italiens de réfléchir à deux fois au signal que cela enverrait aux supporteurs sportifs dans le monde et aux courageux militants des droits de l'homme en Arabie Saoudite", a-t-il encore précisé. Journaliste saoudien critique du palais, Jamal Khashoggi, mort à 59 ans, vivait aux Etats-Unis depuis 2017 et collaborait avec le Washington Post. Il a été tué le 2 octobre au consulat saoudien à Istanbul, où il s'était rendu afin d'obtenir des documents administratifs pour son mariage avec une Turque. Selon des responsables turcs, il a été victime d'un assassinat, soigneusement planifié et perpétré par une équipe d'agents venus de Ryad. Après avoir nié sa mort, les autorités saoudiennes, sous la pression internationale, ont fini par admettre qu'il avait été tué au consulat lors d'une opération "non autorisée", soutenant que le prince héritier Mohammed ben Salmane, dit "MBS", n'était pas au courant. Ce dernier a publiquement dénoncé le meurtre et le procureur général saoudien Saoud ben Abdallah Al-Muajab, attendu dimanche à Istanbul, a évoqué jeudi pour la première fois le caractère "prémédité" du meurtre. Le 7 octobre, le Washington Post, citant un responsable américain renseigné par ses homologues turcs, affirme que "le corps de Khashoggi a été probablement découpé et mis dans des caisses avant d'être transféré par avion hors du pays". La Super Coupe d'Italie 2018-2019 doit avoir lieu dans la capitale saoudienne Riyad, entre la Juventus, vainqueur du Championnat et de la Coupe, et l'AC Milan, finaliste. (Belga)