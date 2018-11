Jamal Khashoggi: Erdogan affirme avoir partagé des enregistrements avec Ryad, Washington et Paris

(Belga) Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé samedi l'existence d'enregistrements portant sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi le 2 octobre dans le consulat saoudien d'Istanbul, affirmant les avoir partagé notamment avec Ryad, Washington et Paris.

"Nous avons donné les enregistrements, nous les avons donnés à l'Arabie saoudite, nous les avons donnés à Washington, aux Allemands, aux Français, aux Anglais", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse télévisée. La présidence a ensuite précisé que les enregistrements ont été écoutés, mais qu'aucun document écrit n'a été partagé. "Ils ont écouté les conversations qui ont eu lieu ici, ils savent", a-t-il poursuivi. L'éditorialiste Jamal Khashoggi, collaborateur du Washington Post, a été tué par un commando saoudien le 2 octobre au consulat saoudien d'Istanbul, où il s'était rendu pour des démarches administratives. Après avoir d'abord fermement nié son meurtre, les autorités saoudiennes ont fini par affirmer que le journaliste a été tué au cours d'une opération "non autorisée" par Ryad. Mais dans une tribune publiée le 2 novembre par le Washington Post, le président Erdogan a accusé les "plus hauts niveaux du gouvernement saoudien" d'avoir commandité le meurtre, tout en excluant le roi Salmane. La presse turque proche du pouvoir et des responsables turcs s'exprimant sous couvert d'anonymat n'ont eu de cesse d'impliquer directement le prince héritier, Mohammed ben Salmane. Certains médias et des responsables turcs parlant sous couvert d'anonymat ont rapidement affirmé qu'Ankara détenait un enregistrement audio du meurtre et qu'il avait été partagé avec la directrice de la CIA Gina Haspel lors d'un déplacement en Turquie fin octobre. Mais l'existence de tels enregistrements n'avait pas encore été confirmée officiellement. M. Erdogan s'exprimait samedi avant de décoller pour Paris, où il se rend à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, pour participer aux commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Au cours de ce voyage, le chef de l'Etat turc a déjà annoncé qu'il rencontrerait certains dirigeants étrangers. Il a affirmé samedi qu'il s'entretiendrait notamment, "si nous en trouvons l'occasion", avec le président américain Donald Trump, avec lequel il a eu une conversation téléphonique "peu avant" sa conférence de presse. (Belga)