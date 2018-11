Jamal Khashoggi - L'enquête saoudienne est "un bon premier pas", selon Washington

(Belga) Les premières inculpations dans l'enquête saoudienne sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi sont "un bon premier pas" dans "la bonne direction", a estimé jeudi le département d'Etat américain, appelant les autorités de Ryad à poursuivre les investigations.

"Il est important que ces pas se poursuivent jusqu'à ce que toutes les personnes impliquées rendent des comptes", a déclaré la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert devant la presse. "Le département d'Etat va continuer à rechercher tous les faits pertinents", "les analyser" et "en tirer des conclusions", a-t-elle ajouté. Le parquet général saoudien a annoncé jeudi avoir inculpé à ce jour onze personnes et avoir requis la peine de mort pour cinq d'entre elles, sur un total de 21 suspects. Le royaume a totalement dédouané le puissant prince héritier Mohammed ben Salmane, sur lequel planent les soupçons de nombreux observateurs internationaux depuis le meurtre de Jamal Khashoggi, le 2 octobre dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Les Etats-Unis ont parallèlement annoncé jeudi des sanctions contre 17 responsables saoudiens, dont des proches du prince héritier, semblant s'appuyer sur l'enquête de Ryad. Ces annonces "n'ont pas" été faites en coordination avec Ryad, a assuré Heather Nauert. Elle n'a pas exclu de nouvelles sanctions de la part des Etats-Unis au fur et à mesure que la lumière sera faite. Plusieurs sénateurs américains, notamment démocrates, tout en saluant les sanctions imposées jeudi, ont estimé qu'il s'agissait de mesures "insuffisantes". "L'administration semble suivre la stratégie saoudienne qui consiste à rejeter la responsabilité sur des responsables intermédiaires et à disculper les dirigeants", a ainsi dit Tim Kaine dans un communiqué. Sa collègue Jeanne Shaheen a estimé que la liste des personnes visées n'était "clairement pas exhaustive", appelant à "des sanctions supplémentaires contre les dirigeants saoudiens qui ont commandité cet assassinat". L'annonce des sanctions américaines le jour même des inculpations saoudiennes "semble être une tentative coordonnée d'étouffer cette affaire", a aussi protesté Bob Menendez, chef de file des démocrates au sein de la commission des Affaires étrangères du Sénat. (Belga)