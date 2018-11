Jamal Khashoggi: le corps du journaliste saoudien jeté dans les canalisations après avoir été dissous

Les meurtriers du journaliste Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre au consulat saoudien d'Istanbul, se sont débarrassés de son corps en le jetant dans des canalisations après l'avoir dissous dans de l'acide, a rapporté samedi le quotidien turc Sabah.



L'examen des prélèvements effectués dans les canalisations de la résidence du consul saoudien à Istanbul a permis de détecter des traces d'acide, écrit le quotidien progouvernemental sans citer de sources. Les enquêteurs estiment que le corps de l'éditorialiste critique du pouvoir de Ryad a été dissous dans de l'acide et qu'une fois une consistance assez liquide obtenue, les auteurs du crime l'ont déversé dans les canalisations, poursuit Sabah. Jamal Khashoggi a été tué le 2 octobre au consulat saoudien d'Istanbul, où il s'était rendu pour des démarches administratives, par un commando saoudien. Après avoir d'abord fermement nié son meurtre, les autorités saoudiennes ont fini par affirmer que le journaliste a été tué au cours d'une opération "non autorisée" par Ryad.

Mais, dans une tribune publiée le 2 novembre par le Washington Post, avec lequel collaborait Khashoggi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé les "plus hauts niveaux du gouvernement saoudien" d'avoir commandité le meurtre, tout en excluant le roi Salmane. La presse turque proche du pouvoir et des responsables turcs s'exprimant sous couvert d'anonymat n'ont eu de cesse d'impliquer le prince héritier Mohammed ben Salmane. Fin octobre, le parquet d'Istanbul a affirmé que Khashoggi avait été tué dès son entrée dans le consulat et que son corps avait été démembré. De son côté, un haut responsable turc a affirmé lundi, sous couvert de l'anonymat, que des "nettoyeurs" saoudiens, dont un chimiste et un expert en toxicologie, ont été envoyés à Istanbul pour effacer les preuves du meurtre du journaliste.