Jamal Khashoggi - Pas de preuve directe liant le prince MBS au meurtre de Khashoggi, selon Pompeo

(Belga) Le Sécrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a affirmé qu'il n'y avait pas de lien direct entre le prince saoudien Mohammed ben Salman et le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul le 2 octobre

M. Pompeo a affirmé à CNN avoir lu "toutes les pièces des renseignements en possession du gouvernement des Etats-Unis". "Quand vous menez cette analyse, il n'y a pas de preuve directe liant le prince au meurtre de Jamal Khashoggi. C'est une déclaration précise, c'est une déclaration importante, et c'est la déclaration que je fournis aujourd'hui", a poursuivi M. Pompeo. Cette annonce survient après les révélations samedi du Wall Street Journal pointant que l'agence de renseignement américaine CIA a appris l'existence d'une dizaine de messages envoyés par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans les heures précédant et suivant le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Les médias américains avaient précédement indiqué que la CIA avait conclut que le prince avait ordonné l'assassinat du reporter. Entre temps, le président turc Recep Tayyip Erdogan a aussi affirmé à la presse lors du sommet du G20 en Argentine que le journaliste avait été étranglé à la mort durant sept minutes et demies. M. Erdogan a insisté qu'il ne cherchait pas à nuire au royaume saoudien, rival dans la région, mais a demandé l'extradition des personnes impliquées dans l'assassinat au consulat à Istanbul. Il a indiqué que ce meurtre n'était pas seulement un problème pour la Turique pour le reste du monde, affirmant détenir des informations partagées avec plusieurs pays dont l'Allemagne et les USA. L'Arabie saoudite a ouvert sa propre enquête sur et exige la peine de mort pour 5 suspects. Ryad affirme que le prince MBS n'est en rien lié à une affaire qui a mal tourné. (Belga)