Jamal Khashoggi - Washington appelle Ryad à "démanteler" l'unité responsable du meurtre de Khashoggi

(Belga) Les Etats-Unis ont appelé lundi l'Arabie saoudite à "démanteler" l'unité d'élite saoudienne proche du prince héritier, déjà sanctionnée, pour son rôle dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

"Nous exhortons l'Arabie saoudite à démanteler ce groupe et à adopter des réformes institutionnelles systémiques ainsi que des mécanismes de contrôle pour faire en sorte que les activités et opérations contre les dissidents cessent, et cessent totalement", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse. (Belga)