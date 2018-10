Jamie Vardy rend hommage à la "légende" Vichai Srivaddhanaprabha, "âme" du club de Leicester

L'attaquant vedette de Leicester City Jamie Vardy a rendu hommage à la "légende" Vichai Srivaddhanaprabha, charismatique président du club de football anglais décédé samedi dans l'accident de son hélicoptère, saluant un "homme incroyable" qui incarnait "l'âme" du club.

"Je peine à trouver les bons mots... Mais pour moi, vous êtes une légende, un homme incroyable, (celui) qui avait le plus grand coeur, l'âme du Leicester City" a écrit sur Instagram, en légende d'une photographie de lui et de Vichai Srivaddhanaprabha souriants, le footballeur et homme fort du titre de champion d'Angleterre, en 2016.

"Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, ma famille et notre club. Vous me manquerez vraiment...puissiez-vous reposer en paix...#theboss", a-t-il ajouté.

Le milliardaire Vichai Srivaddhanaprabha, 60 ans, avait racheté le petit club des Midlands pour environ 40 millions de livres en 2010, et en avait fait six ans plus tard le plus improbable champion de Premier League de tous les temps. Il était très populaire depuis la miraculeuse ascension du club.

Sorti de l'ombre en 2012, en passant du club amateur de Fleetwood Town à Leicester, Jamie Vardy est l'exemple même des astucieux investissements qui caractérisaient Vichai Srivaddhanaprabha.

Autre joueur vedette recruté par Vichai Srivaddhanaprabha, le défenseur Harry Maguire avait rejoint les Foxes en 2017 en provenance de Hull, avant de représenter l'Angleterre cet été lors de la Coupe du monde. "Les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressens", a réagi lundi Maguire, saluant la mémoire d'un "grand homme", "bon et aimant" qui "manquera tant à tout le monde".

Deux géants du football, le FC Barcelone et le Real Madrid se sont également exprimés, quelques heures après la victoire 5-1 du Barça lors du clasico du Championnat d'Espagne.

"Le club souhaite présenter ses condoléances à la famille, aux amis" de Vichai Srivaddhanaprabha et "à tous les supporters de Leicester", a déclaré le Real Madrid dans un communiqué.

"Nos pensées vont à toute la famille" de Leicester. "Repose en paix", a tweeté le FC Barcelone.

L'homme d'affaires est décédé samedi soir lorsqu'un hélicoptère le transportant lui et quatre autres personnes s'est écrasé aux abords du King Power Stadium, après que Leicester a fait match nul 1-1 avec West Ham lors d'un match de Première League.

La police a identifié les quatre autres victimes comme étant Nursara Suknamai et Kaveporn Punpare, deux membres de l'équipe de Vichai Srivaddhanaprabha, Eric Swaffer, le pilote, et Izabela Roza Lechowicz, qui était passagère.