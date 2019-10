Japon: 10 morts et trois disparus dans des pluies diluviennes

(Belga) Dix personnes ont perdu la vie et trois autres sont portées disparues à la suite de pluies diluviennes sur le centre du Japon, deux semaines seulement après le passage meurtrier dans ce pays du typhon Hagibis, ont indiqué samedi les autorités et des médias.

Neuf personnes ont été victimes de glissements de terrain et d'inondations, dont deux hommes âgés retrouvés noyés dans des voitures, dans la région de Chiba, au sud-est de Tokyo. Des images aériennes montraient les secours enlevant les décombres de deux maisons dans un secteur de cette région dévastée par les flots. Une femme âgée d'une quarantaine d'années a quant à elle été retrouvée morte près de la côte à Fukushima (est), selon un responsable des pompiers. Des plongeurs de la police ont été mobilisés pour tenter de retrouver des personnes disparues, qui seraient au nombre de trois selon la chaîne publique NHK. "L'eau coulait dans mon jardin comme une rivière. C'était pire que durant le typhon", a témoigné un homme de 75 ans à la télévision. L'Agence japonaise de météorologie (JMA) avait émis vendredi des alertes aux inondations et glissements de terrain dans plusieurs zones comprises dans l'est, le centre et une partie du nord du Japon en raison de "précipitations extrêmement intenses". Un précédent bilan vendredi faisait état de quatre morts et une personne disparue. Les secours ont été facilités samedi matin par la baisse d'intensité des précipitations dans plusieurs régions. Des avis d'évacuation non-contraignants ont été levés dans de nombreux secteurs. Le violent typhon Hagibis avait provoqué la mort de plus de 80 personnes au Japon. Plusieurs rives de cours d'eau et digues endommagées pendant ce cataclysme n'ont toujours pas été réparées. (Belga)