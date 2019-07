Japon: 9 daims d'un haut lieu touristique morts après avoir ingéré du plastique

Neuf daims du parc de Nara, ancienne capitale du Japon, ont été retrouvés morts après avoir avalé quantité de sacs en plastique, a annoncé mercredi un groupe de défense de la nature en mettant en cause le fort développement du tourisme.

La Fondation de préservation des daims de Nara a précisé que des masses de sacs en plastique et sachets de snacks ont été retrouvées dans les estomacs de ces daims morts entre mars et juin.

"La plus grande quantité trouvée dans l'un des neuf animaux représentait 4,3 kg", a déclaré à l'AFP un responsable de la fondation Yoshitaka Ashimura. "Nous étions surpris. C'est vraiment beaucoup", a-t-il déclaré.

Ce parc abrite plus d'un millier de daims qui errent parfois aussi dans les rues et allées en quête de crackers spéciaux vendus sur place et donnés par les touristes.

Les visiteurs n'ont pas le droit de nourrir les daims avec autre chose mais cette règle n'est pas respectée, précise M. Ashimura.

"Les daims pensent probablement que le plastique d'emballage des divers snacks qui leur sont donnés est aussi comestible", a-t-il déclaré, ajoutant que ces animaux se nourrissent normalement d'herbe et de glands.

"Ils mangent probablement aussi des sacs en plastique laissés par terre", a-t-il expliqué, estimant que les cas se sont multipliés récemment "en raison du nombre croissant de visiteurs". "La seule façon d'éviter cela est de retirer toutes les ordures".

Ce vaste parc comprend de très anciens temples et sanctuaires qui attirent de plus en plus de touristes, dont le nombre s'est élevé à 16 millions en 2017. Les daims, dont on compte environ 1.200, y sont protégés.