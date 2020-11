Japon: ce masque coûte des milliers d'euros

Des masques de luxe sont vendus au Japon au prix 1 million de yen, soit 8.000 euros. La chaîne de magasins Cox Co's Mask.com commercialise deux modèles. L'un est orné d'un diamant de 0.7 carat et de 300 cristaux Swarovski. L'autre est composé de 330 perles du Japon Akoya. Les clientes défilent et les admirent. "Si je porte ce masque alors je dois m'habiller en conséquence, c'est cela qui m'embête un peu", réagit Mitsue Kaneko, 66 ans. "Le prix est un frein. C'est un peu cher. Je ne peux pas me le permettre", déclare Nozomi Tsukamoto, une étudiante de 22 ans. A 8.000 euros, on est encore loin du record mondial, soit 1.250.000 euros pour un masque d'un bijoutier israélien composé de 250 grammes d'or 18 carat.