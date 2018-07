Japon: exécution d'au moins 2 ex-membres de la secte Aum

(Belga) Au moins deux ex-membres de la secte Aum Vérité Suprême, responsable de l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, ont été exécutés jeudi matin, s'ajoutant aux sept déjà pendus au début du mois, selon les médias japonais.

Le ministère de la Justice, contacté par l'AFP, n'a pas confirmé dans l'immédiat, mais une conférence de presse de la ministre Yoko Kamikawa est prévue plus tard dans la journée, selon la chaîne publique NHK. Un total de 13 ex-membres de la secte Aum avaient été condamnés à la peine capitale il y a plusieurs années, dont le gourou Shoko Asahara (de son vrai nom Chizuo Matsumoto), exécuté au début du mois en même temps que six disciples. Quelque 190 autres membres de la secte avaient également été condamnés à diverses sentences. Le 20 mars 1995, selon un procédé très réfléchi, plusieurs membres de l'organisation occulte Aum Vérité Suprême, créée par Shoko Asahara, répandaient du gaz sarin dans des rames de métro convergeant vers le coeur administratif de la capitale. Nul ne comprit immédiatement ce qui se passait à cette heure matinale, en pleine période de pointe, alors que de nombreux passagers sortaient en suffoquant de diverses bouches de métro des lignes visées. En décembre 1999, la secte Aum, qui a accueilli jusqu'à 10.000 fidèles, a reconnu pour la première fois officiellement sa responsabilité dans l'attentat contre le métro de Tokyo et celui de Matsumoto. La première peine capitale pour l'attentat de 1995 a été prononcée en septembre 1999. Shoko Asahara avait vu sa sentence confirmée en 2006 et a attendu jusqu'au 6 juillet dernier. L'attentat au sarin avait tué 13 personnes et en avait intoxiqué 6.300 autres. Aum est tenue au total pour responsable du décès de 29 personnes et de 6.500 blessés. La loi japonaise précise que les condamnés à la peine capitale doivent être exécutés dans les six mois suivant la confirmation de leur sentence, mais dans la pratique ils restent souvent des années dans l'antichambre de la mort. (Belga)