Japon: lancement d'un vaisseau spatial non habité vers l'ISS

Le Japon a procédé mercredi au lancement d'un vaisseau spatial non habité vers la Station spatiale internationale, pour y livrer plusieurs tonnes de matériel, a annoncé l'opérateur, Mitsubishi Heavy Industries.

La fusée H-2B a décollé à 01H05 heure locale (16H05 GMT mardi) avec à son bord le vaisseau cargo Kounotori8, a précisé l'opérateur sur son site internet. Le lancement a eu lieu depuis le centre spatial de Tanegashima, dans le sud-ouest du Japon. La séparation d'avec le lanceur s'est produite environ 15 minutes après le décollage, a également indiqué Mitsubishi Heavy Industries. Un incendie le 11 septembre sur le site de lancement avait retardé le décollage. Kounotori8, "cigogne blanche" en japonais, doit livrer quelque 5,3 tonnes de matériel et d'approvisionnement aux astronautes de l'ISS, dont des produits frais et de l'eau, ainsi que des batteries et autres matériels pour y mener des expériences. L'agence spatiale japonaise, JAXA, a assuré dans un film promotionnel que Kounotori8 était "le plus grand vaisseau spatial de transport au monde". Le Japon a procédé à d'autres missions cargo en direction de l'ISS ces dix dernières années.