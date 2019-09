Japon: le violent typhon Faxai menace Tokyo

Un violent cyclone tropical, Faxai, menaçait de frapper dimanche en fin de journée Tokyo, où les autorités ont mis en garde les habitants contre des vents et des précipitations qui pourraient atteindre un niveau "historique".

Accompagné de rafales de vent pouvant atteindre 216 km/h, le typhon devrait atteindre les zones côtières situées près de Tokyo entre dimanche en fin de journée et lundi matin, selon l'Agence météorologique japonaise. "Soyez en état d'alerte face aux risques de rafales (de vent) et de fortes vagues. Soyez vigilants face (aux risques) de glissements de terrain, d'inondations et aux rivières en crue", a déclaré l'agence dans un communiqué.

Des vents et des pluies d'un niveau "historique" pourraient être enregistrés, a déclaré à la presse Naoji Nakamura, responsable de l'agence météorologique. Faxai se situait près de l'île de Hachijojima, au sud de Tokyo dans le Pacifique, dimanche matin (01H00 GMT). Accompagné de fortes vagues, il se dirigeait vers le nord-ouest à une vitesse de 30 km/h.