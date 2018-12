Japon: les 5 Marines disparus déclarés morts, abandon des recherches

(Belga) Les cinq Marines américains portés disparus après la collision la semaine dernière de deux avions militaires américains au large du Japon ont été déclarés morts, ce qui porte à six morts le bilan de l'accident, a annoncé mardi l'armée américaine.

Le corps des Marines a décidé de mettre fin aux vastes opérations de secours après plusieurs jours de recherches infructueuses, selon un communiqué. Parmi les sept occupants, seul un Marine a été recueilli vivant. "Tous les efforts possibles ont été réalisés pour retrouver l'équipage", a déclaré le lieutenant-général Eric Smith, de la 3e force expéditionnaire des Marines, saluant la mobilisation "incroyable des forces américaines, japonaises et australiennes". L'accident s'était produit jeudi 6 décembre à 02h00 locales (mercredi 17h00 GMT) lors "d'un entraînement régulier programmé", à quelque 100 kilomètres au large du cap Muroto, situé sur l'île de Shikoku (sud-ouest). Les appareils appartenant au corps des Marines, un chasseur F/A-18 avec deux personnes à bord et un avion de ravitaillement KC-130 avec cinq occupants, se sont percutés dans des circonstances qui restent à déterminer par l'enquête. L'armée américaine compte près de 50.000 soldats stationnés au Japon, dont environ la moitié dans l'archipel méridional d'Okinawa, et les accidents ne sont pas rares. (Belga)