Japon: les victimes de stérilisation forcée vont être dédommagées

(Belga) Des milliers de Japonais qui ont subi à l'adolescence une stérilisation forcée vont recevoir une indemnisation de l'Etat dans le cadre d'une loi historique, adoptée mercredi par le Parlement.

Après ce vote prononcé à l'unanimité, le Premier ministre Shinzo Abe a exprimé dans une déclaration ses "sincères regrets" et les "profondes excuses" du gouvernement. Quelque 16.500 personnes, selon les statistiques officielles, ont subi une intervention chirurgicale pour les empêcher de procréer, en vertu d'une loi eugéniste instaurée en 1949 et restée en vigueur jusqu'en 1996, qui visait des personnes souffrant de handicap mental héréditaire. Après des années de démarches infructueuses, le sujet a commencé à trouver un écho médiatique l'an dernier après la plainte d'une femme, maintenant âgée d'une soixantaine d'années, contre le gouvernement. Une vingtaine de victimes sont alors sorties de l'ombre, réclamant des dédommagements aussi élevés que 38 millions de yens (300.000 euros) par personne. Un premier jugement sera rendu le 28 mai. Cette nouvelle loi donne droit à une indemnité de 3,2 millions de yens (25.000 euros) par personne, un montant ridicule au regard du préjudice enduré, ont dénoncé les militants de cette cause. (Belga)