Japon: plus de 400 personnes passent la nuit à bord d'un train bloqué par la NEIGE

Environ 430 passagers, selon l'agence de presse nippone Kyodo, ont été forcés de passer la nuit à bord d'un train immobilisé par la tempête hivernale qui frappe le Japon, selon des médias locaux. La météo extrême a fait tomber de grandes quantités de neige sur la région, immobilisant sur les rails un convoi entre les gares de Tokoji et Obiori, dans la préfecture de Niigata, sur une côte donnant sur la mer du Japon.

Une personne a dû être emmenée à l'hôpital et quatre autres ont été secourues après s'être senties mal, à bord du train comportant quatre wagons, selon la chaîne NHK. Le train s'est arrêté jeudi soir vers 19h00 locales entre les deux gares et y a passé la nuit, avec ses quelques centaines de passagers. L'entreprise de transport a procuré de la nourriture et des boissons à ses passagers, tôt vendredi matin. JR East, opérateur du train, a précisé que le convoi disposait de toilettes, et que le chauffage et la lumière y fonctionnaient normalement.

On ne sait pas quand le redémarrage du train a eu, ou pourra avoir lieu, mais une opération de déblaiement des voies était en cours dans la nuit, a assuré l'entreprise. Des images relayées dans les médias locaux montrent, dans la pénombre nocturne, un train bondé avec de nombreux passagers se tenant debout en milieu de rame, derrière des fenêtres embuées et dégoulinantes. Le train apparait immobilisé face à des rails recouverts d'une épaisse couche de neige.