Japon: séisme de magnitude 6,3 dans l'ouest, pas de risque de tsunami

(Belga) Un séisme de magnitude 6,3 selon l'institut de géophysique américain USGS s'est produit vendredi matin au large de la préfecture de Miyazaki, dans le sud-ouest du Japon, les autorités écartant tout risque de tsunami.

Les secousses ont été nettement ressenties dans l'ensemble de la préfecture de Miyazaki et une partie des régions voisines, mais aucun tsunami n'est redouté, a précisé l'Agence de météorologie japonaise qui a également évalué la magnitude à 6,3. Une conférence de presse des spécialistes de cet organisme était prévue un peu plus tard dans la matinée pour expliquer le mécanisme de ce séisme. Selon les journalistes de la chaîne publique NHK sur place, aucun dégât important ni blessé n'a été rapporté dans les minutes suivant ce tremblement de terre qui a duré plus de dix secondes, selon les images automatiquement enregistrées par des caméras de la NHK qui se déclenchent lors des séismes. Les opérateurs des centrales nucléaires situées dans le périmètre n'ont pas signalé d'anomalie. Le Japon, situé à la jonction de quatre plaques tectoniques, subit plus de 20% des plus forts séismes annuellement enregistré sur Terre. (Belga)