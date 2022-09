Japon: un nouveau typhon fait un mort

(Belga) Le typhon Talas s'approchait samedi des côtes du Japon, causant des pluies torrentielles et des glissements de terrain qui ont fait un mort et plusieurs blessés, une semaine après le décès de quatre personnes dans un autre cyclone.

Un homme d'une quarantaine d'années a péri à Kakegawa, dans la préfecture de Shizuoka (centre), quand sa maison a été emportée par un glissement de terrain, ont rapporté samedi la télévision publique NHK et des médias locaux. A Hamamatsu, également dans la préfecture de Shizuoka, un autre glissement de terrain a fait trois blessés légers, selon la NHK. La police n'était pas immédiatement en mesure de confirmer ces informations. Selon l'Agence météorologique japonaise, le typhon se trouvait samedi à 06H00 (21H00 GMT vendredi, 23h00 HB) dans l'océan Pacifique, à une centaine de kilomètres au sud de la préfecture de Shizuka. Il se dirigeait vers le nord-est, accompagné de rafales de vent de jusqu'à 90 km/h. L'Agence a prévenu que de fortes vagues, des pluies torrentielles, des éboulements et des inondations risquaient d'affecter le centre, l'est et le nord du Japon, y compris Tokyo. Le Japon est frappé par une vingtaine de typhons chaque année, entre l'été et l'automne. La semaine dernière, quatre personnes avaient été tuées et 151 blessées lors du passage du typhon Nanmadol dans le sud-ouest de l'archipel. Selon les scientifiques, le changement climatique accroît la gravité de ces phénomènes météorologiques extrêmes. (Belga)