Japon: une explosion dans un restaurant fait 42 blessés

Quarante-deux personnes ont été blessées dimanche soir dans l'explosion d'un restaurant qui a gravement endommagé des bâtiments voisins dans le nord du Japon, selon les autorités locales.

L'explosion survenue à Sapporo, sur l'île septentrionale japonaise de Hokkaido, a mis le feu à de petits immeubles en bois proches et provoqué leur effondrement partiel. Des images ont montré de grandes flammes et colonnes de fumée puis des amas de gravas carbonisés enveloppés d'une épaisse fumée noire et cernés de pompiers, tandis que des témoins disaient aux médias avoir entendu une puissante détonation.



Une enquête sur les causes de l'explosion, survenue la veille à 20h30 (11h30 GMT), était en cours lundi, selon les autorités. Un témoin disait aux médias avoir senti une odeur de gaz.



Un responsable de la police de la région de Hokkaido a précisé à l'AFP qu'aucun décès n'était à déplorer malgré le grand nombre de blessés. Une personne est sérieusement atteinte avec des brûlures au visage, mais la vie d'aucune des victimes n'est menacée, a rapporté l'agence de presse japonaise Jiji. Des enfants ont été blessés dans l'explosion, a ajouté l'agence, citant la police.



Plusieurs heures pour éteindre le feu



"J'ai entendu un bruit de tonnerre et ma maison a été secouée", a raconté au quotidien Japan Times un riverain d'une cinquantaine d'années. "Il y a eu un bruit énorme: bang! Et quand j'ai levé la tête j'ai vu que le ciel était chargé de fumée", a dit une femme âgée à la chaîne de télévision publique NHK.

Le bâtiment de bois de deux niveaux qui abritait le restaurant, une agence immobilière et une clinique a été fortement endommagé, a expliqué un responsable des pompiers de Sapporo à l'AFP. Et selon les médias japonais les flammes ont alors envahi les structures voisines, tandis que des débris étaient projetés violemment, brisant les fenêtres d'appartements et de restaurants du quartier.



"Nous enquêtons en détail sur les dégâts, avec la police", a dit le responsable des pompiers. La télévision publique NHK a précisé qu'il avait fallu plusieurs heures aux pompiers pour éteindre le feu.



250 bâtiments privés d'électricité



Une femme de 26 ans a sauté du premier étage pour échapper au brasier et s'est cassé la jambe, selon des informations de presse. "Je suis soulagée qu'elle soit vivante", a dit au quotidien Yomiuri Shimbun sa soeur, qui s'était précipitée sur les lieux. La municipalité a ouvert un refuge pour des dizaines de personnes dont le logement a été endommagé, a dit à l'AFP un responsable de la mairie, Yasuhiro Ishizuka. L'explosion a aussi provoqué une coupure d'électricité dans 250 bâtiments mais le courant a été ensuite rétabli, a-t-il ajouté.

De nombreux bâtiments ancien de petite ou moyenne taille sont au Japon entièrement ou partiellement construits en bois et vulnérables au feu. En février, 11 personnes avaient trouvé la mort à Sapporo dans l'incendie d'une maison de retraite pour personnes en difficulté financière.