Japon: une voiture heurte un groupe d'enfants, quatre "dans un état critique"

Une voiture a heurté un groupe d'enfants mercredi dans l'ouest du Japon, faisant des blessés dont quatre se trouvent "dans un état critique", selon la police.

L'accident est survenu dans la matinée dans la ville d'Otsu, près d'Osaka. Le véhicule "a heurté une file de 13 enfants d'une crèche et de trois professeurs qui étaient en train de marcher sur le trottoir", a indiqué la police dans un communiqué.

Selon les images diffusées à la télévision, ces enfants de 2-3 ans se trouvaient près d'un passage piétons quand la voiture est sortie de route et les a renversés, après une collision avec un autre véhicule au niveau d'un carrefour.

"Parmi les blessés, quatre enfants sont inconscients et dans un état critique", a précisé la police.

Contactée par l'AFP, la municipalité d'Otsu n'était pas en mesure de donner plus de détails.

Selon l'agence de presse Jiji, une femme de 62 ans conduisait le véhicule incriminé, tandis qu'une autre de 52 ans était au volant de l'autre voiture accidentée. Les deux ont été aussitôt arrêtées sur des soupçons de "conduite négligente", d'après la même source.

Si l'âge du conducteur n'est a priori pas en cause dans ce cas, le Japon a connu ces dernières années une hausse des accidents causés par des conducteurs âgés.

Les automobilistes de plus de 65 ans ont provoqué 965 accidents mortels au Japon en 2016, soit plus d'un quart du total, selon les statistiques de la police, souvent parce qu'ils avaient confondu les pédales d'accélérateur et de frein ou perdu le contrôle du véhicule.

En avril, une femme et sa fille de trois ans ont été tuées quand un homme de 87 ans a percuté leur vélo dans un quartier animé de Tokyo. Le conducteur a mis en cause un défaut du véhicule et une enquête est toujours en cours.