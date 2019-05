Jared Kushner se rend cette semaine à Rabat, Amman et Jérusalem

(Belga) Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, chargé du plan de paix israélo-palestinien, se rend cette semaine à Rabat, Amman et Jérusalem, a annoncé mardi la Maison Blanche.

Pour ce déplacement au Maroc, en Jordanie et en Israël, M. Kushner sera accompagné par son bras droit Jason Greenblatt ainsi que par l'émissaire américain pour l'Iran Brian Hook, a indiqué un responsable de l'exécutif sous couvert d'anonymat, sans précisions sur les rencontres prévues. M. Kushner, chargé depuis deux ans par le milliardaire républicain de parvenir à "l'accord ultime" entre Israéliens et Palestiniens, se rendra ensuite, à compter du 1er juin, à Montreux, en Suisse, puis à Londres où il participera à la visite d'État au Royaume-Uni de son beau-père Donald Trump. Les États-Unis doivent dévoiler les 25 et 26 juin lors d'une conférence à Manama le volet économique de ce plan de paix israélo-palestinien, dont le contenu politique n'a toujours pas été annoncé. L'Autorité palestinienne a annoncé qu'elle n'y participerait pas. Les Palestiniens boycottent l'administration américaine depuis que Donald Trump a rompu avec des décennies de consensus en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël en décembre 2017. (Belga)