Jay-Z et Beyoncé en tournée mondiale, à deux

Jay-Z et Beyoncé à New York le 28 janvier 2018 lors de la 60e cérémonie des Grammy Awards, accompagnés de leur fille Blue Ivy Carter Christopher Polk

Beyoncé et Jay-Z, l'un des couples les plus glamours de la musique, ont annoncé lundi une nouvelle tournée mondiale commune, qui pourrait faire partie des concerts les plus rentables de l'année.

Le rappeur et la diva ouvriront le bal à Cardiff, au Royaume-Uni, le 6 juin.

Avec 36 dates, Beyoncé et Jay-Z traverseront notamment l'Europe et monteront deux fois sur scène en France, avec un concert le 14 juillet à Saint-Denis, au Stade de France, et un autre à l'Allianz Riviera à Nice le 17 juillet.

La tournée des stades continuera ensuite outre-Atlantique avec une dernière performance à Vancouver au Canada le 2 octobre.

C'est Beyoncé qui a annoncé la nouvelle dans une série de publications destinées à ses 112 millions d'abonnés sur Instagram. Sur l'une des photos, en noir et blanc, le couple pose, sur une moto, avec l'inscription "OTR II", une référence à leur tournée commune "On the Run", en 2014, qui avait rapporté quelque 100 millions de dollars.

L'interprète de "Run the World (Girls)" a aussi posté une vidéo en "slow-motion" (au ralenti) des deux superstars, avec le morceau classique de reggae "I'm Still in Love With You", en musique de fond.

Le retour de Beyoncé sur scène, après la naissance de leurs jumeaux, est prévu pour avril. La diva sera l'une des têtes d'affiche de Coachella, le festival américain le plus en vue.

Pour Jay-Z, cette tournée "OTR II", suit sa série de concerts pour promouvoir "4:44", son album introspection où il demande pardon à Beyoncé pour son infidélité.