Jay-Z et Trump s'écharpent sur le chômage des Noirs

Donald Trump a brandi dimanche la baisse du taux de chômage chez les Noirs depuis son arrivée à la Maison Blanche en réponse à la superstar du rap Jay-Z qui a affirmé que les propos insultants du président américain éclipsaient toute avancée économique.

"Quelqu'un peut-il expliquer à Jay-Z que grâce à ma politique, le chômage des Noirs vient d'être signalé au PLUS BAS NIVEAU JAMAIS ENREGISTRE!", a tweeté Donald Trump dimanche matin.

La veille, le rappeur avait qualifié de "décevants et douloureux" les termes de "pays de merde" que Donald Trump aurait utilisé pour décrire des nations africaines ainsi qu'Haïti et le Savador.

"C'est comme ça que des gens parlent en privé", a-t-il ajouté sur CNN, se lançant dans une parabole comparant la lutte insuffisante contre le racisme aux Etats-Unis à un produit anticafards vaporisé seulement en surface, qui créerait au final un "super-cafard parce qu'on ne s'occupe pas du problème en profondeur".

Et d'ajouter, sur le ton de la plaisanterie, "et maintenant on a Donald Trump, le super-cafard".

Prié ensuite de dire si Donald Trump est un bon dirigeant, notamment à la lumière de la hausse du pouvoir d'achat et de la baisse du chômage chez les Noirs comme dans l'ensemble de la population américaine, Jay-Z a répondu: "Non. L'argent ne fait pas le bonheur, ce n'est pas vrai. Ça passe complètement à côté du sujet".

"Traiter les gens comme des êtres humains, ça c'est le sujet", a ajouté le multimillionnaire qui, comme son épouse Beyoncé, est proche de l'ex-président démocrate Barack Obama.

Déjà vainqueur à 21 reprises mais jamais dans une des quatre catégories principales, Jay-Z se présente aux Grammy Awards dimanche soir fort de huit nominations, le record de cette promotion 2018, pour son album "4:44", succès critique et commercial.