Jebi, le plus violent typhon en 25 ans, a balayé le Japon: voici le "monstre" vu du ciel (vidéo)

L'impressionnante progression du typhon Jebi avait été filmée par satellite.

Le typhon Jebi, qui a balayé le Japon mardi, restera dans les annales. Il a causé la mort d'au moins dix personnes. Il y a plus de 300 blessés, de nombreux dégâts matériels et le chaos à l'aéroport du Kansai (Osaka, ouest).



Le 21e typhon de la saison, dont les vents dans la partie centrale dépassaient 160 km/h et près de 220 km/h en périphérie, a traversé l'archipel du sud-ouest au nord, s'affaiblissant en bout de course. Il n'est désormais plus qu'une tempête au large. Il était classé dans la catégorie des typhons "très puissants", lesquels touchent assez rarement de façon directe le Japon. C'est le premier de ce type accostant sur l'archipel depuis 1993.



Quelques jours avant qu'il frappe le Japon, son impressionnante progression avait été filmée par satellite. "Vu du ciel, le typhon Jebi est devenu un monstre au cours des dernières 24h. Il devrait toucher le Japon en début de semaine prochaine", expliquait "La chaîne Météo" sur Twitter le 31 août.