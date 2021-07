Jeff Bezos choisi une femme de 82 ans pour l'accompagner dans l'espace

(Belga) Wally Funk s'est entrainée dans le cadre du programme spatial américain Mercury de la NASA il y 60 ans, mais n'a jamais pu se rendre dans l'espace. Désormais, âgée de 82 ans, Mme Funk va avoir l'opportunité d'y être transportée, après avoir été sélectionnée par le milliardaire Jeff Bezos pour l'y accompagner le 20 juillet.

Jeudi, Blue Origin, la compagnie d'exploration spatiale établie par Jeff Bezos, fondateur du géant du commerce en ligne, Amazon, a annoncé que Mme Funk serait la quatrième personne à voler à bord de l'engin spatial New Shepard. Elle sera accompagnée par le gagnant anonyme de la vente aux enchères qui a payé plus de 28 millions de dollars (23,4 millions d'euros) pour un siège à bord, selon CNN. Le frère de Jeff Bezos, Mark, fera aussi partie du voyage. En février 1961, Mme Funk s'est portée volontaire dans le cadre du programme "Femmes dans l'Espace", initiative privée destinée aux femmes durant les premiers vols spatiaux organisés par la NASA. Mme Funk a été la plus jeune des graduées du programme et avait reçu pour information qu'elle avait "réalisé plus vite et mieux le travail que les autres garçons", selon un commentaire posté sur Instagram par M. Bezos, lors de l'annonce de son choix pour la passagère. Dans le cadre de son entrainement, elle avait même surpassé le légendaire astronaute John Glenn en tenant plus de 10 heures et 35 minutes dans un caisson de privation sensorielle. Mme Funk compte 19.600 heures de vol à son actif et a appris à des milliers de personnes à voler. Mais en dépit de ses quatre tentatives auprès de la NASA, elle n'a jamais pu se rendre dans l'espace. Tellement désireuse de participer à un vol spatial, elle a aussi acheté un ticket pour voler à bord du concurrent de Jeff Bezos, la société Virgin Galactic fondée par le milliardaire britannique Richard Branson. Virgin Galactic a annoncé jeudi qu'un premier vol aurait lieu le 11 juillet, soit neuf jours avant le vol de Blue Origin. (Belga)