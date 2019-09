Jeff Bezos trop ambitieux? Le fondateur d'Amazon fait de grandes promesses sur le plan climatique

Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et l'homme le plus riche du monde, a promis jeudi que le géant de la distribution en ligne remplirait avec 10 d'avance ses engagements climatiques dans le cadre de l'accord de Paris.



"Mon engagement est de remplir les objectifs de l'accord de Paris avec 10 ans d'avance et Amazon est le premier sur la liste", qui doit associer d'autres entreprises, a expliqué Jeff Bezos au cours d'une conférence de presse à Washington. "Nous voulons nous servir de notre influence et de notre taille pour montrer la voie", a souligné M. Bezos.



Il a indiqué que son entreprise allait commander 100.000 camionnettes électriques à l'entreprise américaine Rivian, dont les premières seront opérationnelles dès 2021.



La totalité de la flotte sera déployée en 2024, a souligné M. Bezos, qui a également indiqué qu'Amazon versera 100 millions de dollars pour la reforestation, en collaboration avec l'ONG américaine Nature Conservancy.