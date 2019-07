Jeffrey Epstein, le milliardaire proche de Donald Trump, inculpé pour trafic sexuel sur mineures

Aux États-Unis, le milliardaire Jeffrey Epstein a été arrêté pour trafic sexuel sur mineures. L'homme, proche de Donald Trump et Bill Clinton, emmenait les jeunes filles dans son jet surnommé "Lolita Express". Il n'en est pas à sa première inculpation.

Le milliardaire Jeffrey Epstein a été arrêté et inculpé pour trafic sexuel de jeunes filles mineures. Son jet était même surnommé le "Lolita Express"... L'homme est proche de plusieurs personnalités, notamment politiques.



Parmi ses amis, les présidents Trump et Clinton, ainsi que le prince Andrew, fils de la reine d'Angleterre. Jeffrey Epstein risque de finir ses jours en prison, après cette inculpation pour trafic sexuel de mineures.





Epstein n'en est pas à son coup d'essai



Des dizaines de jeunes filles exploitées, abusées sexuellement, dont certaines n'avaient que 14 ans. Epstein les recrutait en leur promettant quelques centaines de dollars pour des massages nus. Le milliardaire a déjà été condamné en 2008 pour avoir engagé des prostituées mineures, mais il a bénéficié d'une peine clémente : seulement un an de prison, et il pouvait sortir tous les jours.



Une peine négociée avec le procureur de Miami de l'époque, qui est aujourd'hui ministre de Donald Trump.





"Un type génial", selon Donald Trump



Le président américain disait de Epstein à l'époque de sa première inculpation que c'était "un type génial, quelqu'un avec qui on s'amuse bien". Il a même confié : "On dit qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes."



Le milliardaire avait beaucoup d'amis célèbres, va-t-il tenter de négocier une peine réduite en échange des noms de ceux qui ont profité de ce réseau ?