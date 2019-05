"Vous n'avez rien à faire ici": une femme armée menace Jessica et son mari alors qu'ils pique-niquent dans un parc du Mississipi (vidéo)

Jessica et son mari ont vécu un moment traumatisant dans le Mississipi le 26 mai. Les Américains pique-niquaient à Kampgrounds of America à Starkville avec leur chien lorsqu'une employée du camping est arrivée à bord d'une camionnette. La femme a menacé le jeune couple avec un fusil. La femme armée s'est mise à crier sur les amoureux. "Vous n'avez rien à faire ici", a-t-elle lancé au duo qui mangeait tranquillement dans le parc. Elle a ordonné à Jessica et son mari de partir, car il n'avait "pas de réservation".

En voyant l'arme, Jessica s'est mise à filmer la scène surréaliste. Elle a préféré calmer l'employée en lui expliquant qu'ils ne savaient pas qu'il fallait réserver avant de pique-niquer dans le parc. "Cette dame vient de sortir une arme à feu parce que nous sommes ici et que nous n'avons pas de réservation", explique Jessica dans la vidéo. Elle s'est ensuite adressée à la femme armée...

"La seule chose que vous deviez nous dire était de partir et nous serions partis. Vous n'avez pas besoin de sortir un fusil", lui a-t-elle dit.

"Eh bien, je vous dis simplement que vous devez partir parce que c'est une propriété privée", a rétorqué la dame énervée.





Jessica lui a expliqué que si son mari et elle n'avaient pas le droit de s'installer à cet endroit le temps d'un repas, ils allaient tout simplement partir mais qu'elle n'avait pas besoin de brandir une arme sur eux pour cette raison. La gérante a fini par ranger son arme dans son short.



Le couple est finalement parti avec son chien... Enfin presque. Après de partir, son mari est passé par la réception du camping... "Il a parlé avec le mari de la femme (qui est aussi chargé de la gestion du parc). Le mari dit à mon mari que les réservations pour le lac ne sont pas nécessaires", a précisé Jessica.







Après ce moment d'une grande violence, Jessica a décidé de partager les images sur Facebook: "Le racisme est bel et bien là", a titré la jeune femme. "Aujourd'hui, en cette belle journée, mon mari (qui est vétérinaire), notre chien de 2 ans et moi-même avons décidé de chercher un lac sur Google pour pique-niquer. Nous avons trouvé un lac situé à Starkville et nous avons décidé de découvrir cet endroit. Cinq minutes plus tard, un camion s’est arrêté et une femme blanche s'est mise à nous hurler dessus, puis elle a sauté hors de son camion avec une arme à feu", a-t-elle écrit sous la vidéo.





L'employée renvoyée



La société Kampgrounds of America, qui compte environ 500 sites de campement privés répartis dans tout les Etats-Unis, a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident et a ensuite annoncé que l’employée avait été renvoyée, selon le Daily Mail.



"KOA Inc. est au courant de la situation qui s'est produite dimanche 26 mai dans la franchise KOA à Starkville, dans le Mississippi (...) KOA étudie actuellement la question et prend contact avec toutes les parties impliquées. Kampgrounds of America est fier de fournir un environnement accueillant et sûr à chacun pour profiter du plein air", a déclaré la société dans un communiqué.